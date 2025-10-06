Pasadas las 11.00 de este lunes, arribaron a la sede local del Correo Argentino las urnas que serán utilizadas para las elecciones del 26 de octubre.

El camión descargó las 166 urnas, que quedaron en la sede postal bajo custodia policial, con una consigna especial que hará vigilancia las 24 horas hasta que se distribuyan en los centros de votación.

Los sampedrinos elegirán el domingo 26 de octubre diputados nacionales que representarán a la provincia de Buenos Aires en el Congreso nacional.

En estos comicios hará su debut en territorio bonaerense la Boleta Única de Papel, por lo que la modalidad de votación será distinta a la habitual.

