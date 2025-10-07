La cooperadora de la escuela 6 volvió a reclamar por la obra que el Consejo Escolar prometió para reconvertir al menos uno de los cubículos de los baños del establecimiento de manera tal que quede adaptado para personas con discapacidad.

Desde el año pasado, un niño que cursa en ese colegio y que utiliza un andador porque tiene movilidad reducida debe ir al baño con la puerta abierta, porque no entra, lo que es motivo de invasión a la privacidad y hasta de burlas.

El reclamo volvió a surgir porque desde el Consejo Escolar se habían comprometido a planificar una obra para agrandar el baño y habían asegurado la disposición de barandas en los laterales, como primera medida, que tampoco cumplieron.

Los padres que conforman la cooperadora hasta habían ofrecido pagar con fondos propios materiales y mano de obra, pero les dijeron que no les correspondía, por lo que siguen a la espera de que les den respuesta satisfactoria a la problemática.

"Necesitamos resolver este problema, no puede estar así el nene", señalaron desde la organización y advirtieron que "así como la ley exige esto en los edificios públicos, en la escuelas deberían respetarlo también".

