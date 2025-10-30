Mariano Arnal ya no forma parte del gabinete de Cecilio

Noah mejora día a día y espera volver a casa tras dos meses de recuperación en el Hospital Garrahan

Operativos de Anses y Pami en Los Aromos, mañana viernes

Rescinden el contrato con el responsable del Basural

Fútbol local: Paraná goleó a América y es el primer finalista del Torneo Clausura

Atletismo: Candela Basaldúa disputa el Sudamericano U20 en Perú

Cayó detenido "Mosquito" Llull: tiene que cumplir condena en la cárcel.

Quisieron hackearle el WhatsApp: le dijeron que su línea estaba duplicada

El ilustrador y librero Zeque Bracco cursa su licenciatura en guía de Turismo y eligio el museo de La Redacción para su tesis. Este

Lalo Mir fue el invitado especial de Mario Pergolini en su programa “Otro Día Perdido” que se emite todas las noches por Canal



Jueves y viernes cobran jubilados y pensionados del IPS

En el primer turno, hoy jueves 30 de octubre percibirán sus haberes quienes posean DNI terminados en 0, 1, 2 y 3, pensionados sociales y no contributivas con todos los números.

Mañana viernes 31 lo harán los titulares de jubilaciones y pensiones con Documentos finalizados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9

—------------------------------

NECROLÓGICAS:

Susana Mabel San Juan a los 75 años

—------------------------------

CLIMA:

Cielo parcialmente nublado, máxima de 18°, viento del sector Noreste a 20 km.

—---------------------------------

FARMACIAS DE TURNO:

San Martín 665

Pellegrini 2250

—--------------------------

—------------------------------------------------

