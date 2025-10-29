Atletismo: Candela Basaldúa disputa el Sudamericano U20 en Perú
La sampedrina competirá desde el 31 de octubre al 3 de noviembre en el certamen que se lleva a cabo en Lima. Basaldúa tendrá acción en los 400 metros con vallas y en la posta mixta de 400 metros.
Este viernes, Candela Basaldúa comienza su participación en el Sudamericano U20 que se disputará del 31 de octubre al 3 de noviembre en Lima, Perú.
La sampedrina integra la delegación de la Confederación Argentina de Atletismo. En primer lugar, competirá el viernes a las 13.00 en los 400 metros con vallas. De avanzar en dicha prueba, disputará la final el sábado desde las 06.40.
Basaldúa también tendrá acción en la posta mixta de 4x400 metros el sábado desde las 08.40 junto a otros tres atletas.
La joven sampedrina tuvo un destacado año, participando en los Juegos Argentinos De Alto Rendimiento en Rosario, además de destacarse a nivel provincial y nacional.
