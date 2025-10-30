Un nuevo operativo del móvil de Anses y Pami tendrá lugar este próximo viernes, en el centro de jubilados de Los Aromos.

Representantes de los organismos orientarán a quienes se acerquen y resolverán inquietudes respecto de trámites de jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, entre otras.

La jornada será de 9.00 a 14.00. La atención será por orden de llegada, informaron desde las sedes de los organismos nacionales en San Pedro.

