Operativos de Anses y Pami en Los Aromos, este viernes
Desde las 9.00 a las 14.00, ambos organismos oficiales atenderán a los vecinos que necesiten iniciar trámites o realizar consultas.
Un nuevo operativo del móvil de Anses y Pami tendrá lugar este próximo viernes, en el centro de jubilados de Los Aromos.
Representantes de los organismos orientarán a quienes se acerquen y resolverán inquietudes respecto de trámites de jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, entre otras.
La jornada será de 9.00 a 14.00. La atención será por orden de llegada, informaron desde las sedes de los organismos nacionales en San Pedro.
