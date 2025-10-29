Tras la derrota electoral del 7 de septiembre, el intendente Cecilio Salazar pidió las renuncias de los funcionarios y decidió un nuevo organigrama para el Gobierno municipal, que en las últimas semanas tuvo varios movimientos de piezas.

Uno de esos movimientos fue la decisión de desechar la Secretaría de Deportes, Turismo, Cultura y Educación que conducía Mariano Arnal, por lo que el funcionario quedó boyando. Hasta que lo dieron de baja: Arnal ya no forma parte del equipo de Cecilio.

En la reunión de gabinete del 17 de octubre que difundió el Gobierno había nueve secretarios. El único que faltaba era Arnal. "Está en Mar del Plata con los bonaerenses", dijeron dentro de Palacio cuando se les hizo notar esa ausencia.

La foto difundida por el Gobierno de la reunión de gabinete del 17 de octubre.

Pocos días después, la delegación sampedrina volvió de las finales de los Juegos Bonaerenses y Mariano Arnal, que ya no iba más a la Casona de Turismo, donde tenía base su Secretaría, fue dos días al Estadio, allí donde supo tener la oficina desde que llegó al Gobierno como director de Deportes, en febrero de 2021.

Arnal se enteró que quedó afuera del gabinete porque en la Dirección de Personal que conduce Sofía Fucci le informaron que tenía "decreto de baja". Lo habían eyectado del Gobierno sin comunicación formal ni reunión política ni palmadita en la espalda ni gracias por los servicios prestados.

Mariano Arnal confirmó a La Opinión que ya no forma parte del Gobierno municipal. "Ya volví al patio de las escuelas, a full", dijo como toda respuesta. Es decir que retomó sus tareas como docente de Educación Física, las que tampoco había dejado del todo, por cierto.

Arnal, Bravo y Cecilio, durante la inauguración de las lucesl de Estadio, en plena campaña.

Arnal había llegado al equipo de Cecilio Salazar cuando Ramiro Sánchez Negrete dejó el cargo. Llegaba desde el club Mitre, donde era director deportivo. Fue el cuarto titular del área municipal de Deportes de la gestión Salazar.

El jefe comunal supo destacar su labor y, como premio a la buena gestión, lo ascendió a secretario de un superárea en la que confluyeron Deportes, Turismo, Cultura y Educación. Abarcó mucho, dijeron varios. Apretó poco, consideraron en la cúpula del Gobierno.

La previa de las elecciones, la propia jornada electoral y los baches en la gestión en una Secretaría en la que los directores de Turismo y Cultura renunciaron antes de que los expulsaran porque su paso por el gobierno estaba terminado fueron parte del camino que desembocó en la salida de Arnal.

Mariano Arnal volvió "a los patios de las escuelas", según sus propias palabras.

Turismo pasó a Producción, con Ignacio Duzac, un exempleado del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación cuyo vínculo con el área es su condición de feriante, a cargo.

En Cultura quedó al frente Roberto "Chichón" González, empleado municipal tras la campaña de 2023 que recaló en esa área por su experiencia como teatrista vinculado a la sala Cuarta Pared y ahora conduce el equipo, que volvió a la órbita de Desarrollo Humano.

Por lo pronto, Alan Ocampo sigue en Educación y Valentín Bravo dijo a La Opinión que el 10 de diciembre va a asumir como concejal. La tendencia de Salazar de reubicar sin expulsar, como hizo con Ariel Álvarez, por ejemplo, hacía pensar que Arnal podría volver a Deportes. Sin embargo, sólo volvió a las escuelas, en silencio.

