Los múltiples reclamos por la falta de mantenimiento del basural a cielo abierto de San Pedro desembocaron en la decisión del Gobierno municipal de dar de baja la concesión vigente.

El Municipio se hará cargo de la tarea de mantener el basural con máquinas propias y personal de la Secretaría de Servicios Públicos, confirmaron a La Opinión.

El plan es que desde el 1 de noviembre el proveedor Fausto Capre ya no tenga bajo su responsabilidad esa tarea, que en algunos momentos hasta dejó de hacer en reclamo por incumplimiento de pagos por parte del Estado local.

Desde la Subsecretaría Legal y Técnica que conduce Daniel Porta confirmaron que ya está listo el convenio de rescisión de mutuo acuerdo y que está a la firma.

Aunque en el Gobierno entienden que hay elementos para considerar que la empresa incurrió en incumplimientos, la idea es hacerlo con acuerdo de partes para, en ese marco, también firmar un convenio para saldar la deuda.

El contrato pasó de 12,5 millones a 18 millones de pesos y en el Municipio entienden que con máquinas propias y personal existente podrían hacer la tarea, lo que demandará sólo gasto en combustible.

Los vecinos de La Tosquera reclamaron en diversas oportunidades por la situación, puesto que los residuos comenzaron a acumularse por fuera del basural e incluso ganaron la calle que conecta la localidad por la costa.

