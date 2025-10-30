En la fría noche del jueves, Paraná recibió a América por la primera semifinal del Torneo Clausura “Marcos Barlatay”.

El Albirrojo abrió al marcador a los 8 minutos del primer tiempo gracias a un zapatazo de Valentín Ramos y cuando parecía que el Sabalero se empezaba a acomodar en el encuentro, el mismo Ramos puso el 2 a 0 tras un desconcierto defensivo y aumentó la ventaja antes del final de la primera parte.

América no pudo con Paraná.

El segundo tiempo fue un monólogo de Paraná, que superó física y futbolísticamente a su rival lo que condujo al tercer gol de la noche, en los pies de Juan Llorens.

Ahora, el Albirrojo espera a su rival que saldrá del choque entre Independencia y Mitre, pactado para este jueves a las 20.30.

