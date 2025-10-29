Una mujer advirtió sobre una nueva modalidad de estafa que consiste en clonar el WhatsApp de un celular y con ello reunir un sinfín de datos.

Susana contó a La Opinión que recibió una llamada de alguien que dijo pertenecer a una compañía de telefonía celular, sin especificar cuál era. El propósito era informarle que el número de ella ya pertenecía a otro usuario y que debía aportar determinada información para aclarar la situación.

“A mí lo que me pareció raro fue que me querían suspender la línea por 20 días. Entonces llame a mi compañía y me dijeron que ellos no llaman por estos casos, que solo lo hacen por otros temas. Además, el número es único, que es imposible que haya una línea duplicada”, explicó Susana.

“Después volvieron a llamar y directamente no atendí, y ahí bloqueé el número”, agregó.

Desde la empresa le indicaron que la finalidad fue que quisieron hackearle el WhatsApp. "Por suerte no dí ningún dato”, indicó.

Para ella no es la primera experiencia. Contó que tiempo atrás “la llamaron supuestamente del Ministerio de Salud y nada que ver".

"Sabían todo de mí y me pidieron más información. Les dije cómo era que no tenían mi DNI y me respondieron que faltaban otros datos. Entonces, bloqueé el número y a los cuatro o cinco días el logo del Ministerio fue remplazado por la foto de una chica sacándose una selfie frente al espejo”, recordó.

“Estos casos debemos difundirlos, porque todos estamos expuestos a estas maniobras. Yo me di cuenta al toque y les corté. Pero debe haber gente que se asusta porque le dicen que le van a suspender la línea por 20 días y capaz que cede ante estos delincuentes”, concluyó Susana.

