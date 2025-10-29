La policía detuvo este miércoles por la tarde a un conocido delincuente sobre el que pesa una condena por acumulación de causas y que deberá cumplir la pena impuesta en la cárcel.

Ads

Diego David Llull, conocido como "Mosquito", de 39 años, fue detenido en la zona de Cucit y Combate de Obligado por efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría que fueron a buscarlo con la orden judicial.

Llull fue apresado en la vía pública y fue trasladado a la dependencia policial que conduce Paola Vela, donde quedó alojado a disposición del Juzgado de Ejecución Penal que ordenó su detención para que cumpla la condena.

Ads

La pena impuesta quedó firme por acumulación de causas relacionadas con amenazas agravadas, lesiones, violación de domicilio y desobediencia, todas reiteradas.

“Mosquito” Llull quedó detenido en una celda del sector de calabozos de la Comisaría, donde permanecerá hasta tanto el Servicio Penitenciario Bonaerense asigne cupo en una unidad penal.

Ads

Puede interesarte