Noah, el nene de siete años que sufrió quemaduras graves tras una explosión en un zanjón, continúa su recuperación y aguarda para ser dado de alta y regresar a su casa.

El niño que participó de un siniestro que le provocó heridas en el 60 % de su cuerpo permanece en el Hospital Pediátrico Garrahan, acompañado por su madre, y presenta grandes signos de mejoría.

Allegados informaron a La Opinión que está todo dado para que el pequeño sampedrino reciba el alta y regrese a su casa de General Pueyrredón al 1800.

“Él nos dice que ya se quiere ir, quiere volver a casa con su familia”, indicaron.

Hace más de dos meses que Noah fue atendido por médicos de la Guardia del Emilio Ruffa y posteriormente derivado al centro de mayor complejidad, donde fue intervenido múltiples veces por los profesionales del área.

Además de visitas diarias para monitorear su estado de salud, el niño necesita insumos valuados en más de un millón de pesos, que permitan continuar su tratamiento de manera efectiva.

