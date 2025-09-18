Cruces y críticas en redes tras el pedido de renuncias de Salazar a todo su gabinete

Canotaje: con cuatro sampedrinos, comienza Olympic Hopes

Reclamos por el estado de las cloacas en Cruz Roja al 380: "No se soporta el olor"

El Sindicato de Municipales fue al Ministerio de Trabajo ante la falta de convocatoria del Gobierno

Capacitación docente: no habrá clases en escuelas primarias y en jardines de infantes, este jueves

Familias TGD Padres TEA ofrecen capacitar a los espacios políticos locales sobre el autismo

Gustavo Patiño vuelve a San Pedro con su espectáculo multimedia "Pueblo hermano"

El detenido por venta de drogas y acusado por abuso sexual fue patovica y estuvo involucrado en el caso Lux



Pago a jubilados de ANSES con la mínima

Hoy jueves 18 DNI terminados en 6, mañana viernes 19 en 7, el lunes 22 en 8 y el martes 23 en 9.

AUH:

DNI terminados en 8 cobran hoy jueves,

DNI terminados en 9 mañana viernes 19.

CLIMA:

Alta probabilidad de lluvias durante toda la jornada, temperatura máxima 22°, viento del sector Noroeste rotando al Este.

FARMACIAS DE TURNO:

Dr. Casella 500

Mitre 1101

