Lo que importa - Jueves 18 de septiembre de 2025
El resumen diario de noticias de La Opinión y Sin Galera. Disponible de lunes a viernes a las 09.30 en Facebook, Youtube y la app de Sin Galera Radio.
Cruces y críticas en redes tras el pedido de renuncias de Salazar a todo su gabinete
Canotaje: con cuatro sampedrinos, comienza Olympic Hopes
Reclamos por el estado de las cloacas en Cruz Roja al 380: "No se soporta el olor"
El Sindicato de Municipales fue al Ministerio de Trabajo ante la falta de convocatoria del Gobierno
Capacitación docente: no habrá clases en escuelas primarias y en jardines de infantes, este jueves
Familias TGD Padres TEA ofrecen capacitar a los espacios políticos locales sobre el autismo
Gustavo Patiño vuelve a San Pedro con su espectáculo multimedia "Pueblo hermano"
El detenido por venta de drogas y acusado por abuso sexual fue patovica y estuvo involucrado en el caso Lux
Pago a jubilados de ANSES con la mínima
Hoy jueves 18 DNI terminados en 6, mañana viernes 19 en 7, el lunes 22 en 8 y el martes 23 en 9.
AUH:
DNI terminados en 8 cobran hoy jueves,
DNI terminados en 9 mañana viernes 19.
—------------------------------
CLIMA:
Alta probabilidad de lluvias durante toda la jornada, temperatura máxima 22°, viento del sector Noroeste rotando al Este.
—---------------------------------
FARMACIAS DE TURNO:
Dr. Casella 500
Mitre 1101
—--------------------------
www.laopinionsemanario.com.ar
—-------------------------------------
—------------------------------------------------
