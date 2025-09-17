La reunión que solicitó el intendente Cecilio Salazar este lunes donde reunió a los secretarios del gabinete en el marco de la solicitud de renuncias de todos los funcionarios desató la polémica en las redes sociales y decenas de sampedrinos se sumaron a dejar su comentario.

Gustavo opinó: “Que camine los barrios, así por lo menos se gana el sueldo” y Liliana respondió: “Hay muchos pozos, ¿querés que paguemos más si rompen los autos?”.

Jesús bromeó: “Eso es como pedir que las vacas vuelen, pero para que lo voten te la chupan y te la masajean”.

Andrea sostuvo: “Los Carrasco ya podrían irse. El pueblo ya sabe bien lo que son y lo que merecen. Nos están robando con lo que ganan. El Hospital es nuestro y esperamos seres humanos para que lo dirijan. No hay que permitir más denigración ni maltrato”.

Liliana advirtió: “No hay que esperar quince días más. Los que no hicieron nada ya no tendrían que estar, por vergüenza deberían irse a su casa antes de volver a cobrar semejantes sueldos. Yo soy jubilada y con aportes, y ni en un año gano lo que ellos cobran en un mes”.

Miguel cuestionó: “¿Cuántos secretarios hay? Se les paga al pedo y a vos también” y Alejandra ironizó: “No sé si es la necesidad o las ganas, pero leí ‘Salazar renunció’. Casi organizo una fiesta”.

Susana señaló: “Hay que tener contento al laburante y al comerciante. Sólo queremos seguridad, calles dignas para circular y mejor atención en la salud. ¿Es mucho pedir?”.

Paula consideró: “Es el primero que debería presentar la renuncia y sigue atornillado al sillón. Cincuenta secretarías y ninguna labura. En todos esos sueldos se van los recursos para realizar mejoras en la ciudad”.

Silva expresó: “Si no tenemos representantes con vocación de trabajar para la gente, nunca funcionará. Hay que trabajar en conjunto para que un pueblo pueda salir adelante. También hay que acompañar si una empresa quiere instalarse, de esa manera un pueblo progresa”.

Basualdo propuso: “Si hay una secretaría de Turismo y Cultura, voy gratis sin goce de sueldo. Así recuperamos eventos culturales que hicieron grande a nuestra ciudad. Si gratis no les sirve, es porque algo esconden”.

Sonia afirmó: “Era el primero que se tenía que ir” y Miguel agregó: “Que done el sueldo, que no cobre nada en su gestión y que antes de irse deje claro quién es el culpable del robo a la obra pública, del cual es parte”.

Andrea reclamó: “Que mande el camión de las cloacas al barrio Arco Iris, que entre dentro del barrio” y Mirta pidió: “No esperen: renuncien, empezando por el intendente”.

Hernán expresó: “Perfecto, señor intendente, a usted lo votamos la mayoría. Firme. Los que se sirven ellos, afuera”.

Javier dijo: “Lo que es el poder, menos mal que tiene una sola mano, si no nos borra del mapa” y Carlos opinó: “El que no sirve es él. Encima puso gente inoperante como él en la conducción del partido. Le queda grande”.

Lucas sostuvo: “Por ahora, el primero que se tiene que arrepentir de todo es el intendente” y Vani defendió: “Toda decisión que tomes estará perfecta”.

Liliana señaló: “¿Y de quién es la culpa de que esté todo mal? Ahora, si todavía tiene un poquito de dignidad, que se quede y arregle todo lo que hizo mal en San Pedro. Con fotitos no se arreglan los problemas”.

Patricia explicó: “Más vale que se tiene que quedar. El barco está semihundido y es el último en bajar. Ojalá termine de hundirse con él ahí”.

Sergio sugirió: “Siga, señor intendente. Mejore los errores, haga un poco de autocrítica y cambie lo que está mal”.

Pablo defendió: “No sean tan malos. Muéstrenme quién hizo más por San Pedro siendo intendente y no siendo intendente. No me vengan con chamuyo y puterío. Ustedes, los medios, tienen su autoría mal vista”.

Domingo cuestionó: “Lo mejor que puede hacer es pintar. ¿Dónde está inspección de tránsito? La pintura se cae, da asco. ¿No hay plata para eso?”.

Iván expresó: “Lo único que hizo para San Pedro fue robar. Cecilio kirchnerista ahora quiere ponerse las pilas, pero todos los políticos son iguales: quieren robar”.

Daniel concluyó: “Los Carrasco apretaron a todos los trabajadores y no hubo resultado. Baraybar siguió la misma línea y no hubo resultado. Borgo, otro inútil más. Todos estos deberían irse con la gente que acomodaron. Te dejaste comer la cabeza y ahí tenés. Los que trabajan de verdad no te sirven porque sólo vivís del puterío. Permitiste que uno de tus funcionarios arme una constructora y gane todas las licitaciones. Estamos cansados de tus atropellos. Espero que los concejales te interpelen por los 120 millones que gastás en tus chupamedias”.