El Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) pidió al Ministerio de Trabajo bonaerense que intervenga ante la falta de cumplimiento por parte del Gobierno municipal de la convocatoria acordada a una reunión para debatir puntos de interés para los empleados del Estado local.

El gremio que conduce Juan Cruz Acosta se presentó en la delegación local de la cartera laboral para pedir a la delegada, Sofía Rotundo, que convoque a una audiencia ante el silencio del Ejecutivo municipal respecto del encuentro pautado de la Mesa de Relaciones Laborales.

Cuando firmaron el último aumento, antes de las elecciones, los sindicatos y el Municipio habían acordado volver a reunirse el 10 de septiembre para, según les había informado Acosta a sus afiliados, "ir definiendo y cumpliendo con recategorizaciones, pases a planta permanente, encuadres y bonificaciones adeudadas".

Todos esos puntos son parte de lo que los sindicatos habían llevado a la discusión paritaria, además del porcentaje de aumento para los sueldos de los trabajadores municipales.

"Hemos tomado la decisión de hacer la denuncia en la delegación del Ministerio de Trabajo para que nos convoque para regularizar nuestros derechos", informó Acosta a los afiliados al STM.

