Canotaje: con cuatro sampedrinos, comienza Olympic Hopes
Thiara Padilla, Iván Cacho y Lorenzo y Gonzalo Sosa Velázquez debutan este jueves en el certamen que se disputa en Racice, República Checa.
Este jueves, en la ciudad checa de Racice, comienza Olympic Hopes, el torneo de canotaje que reúne a palistas de todo el mundo con vistas de prepararlos para los próximos Juegos Olimpicos de la Juventud, que se disputarán en Dakar en 2026.
San Pedro tendrá a cuatro representantes en aguas europeas: Thiara Padilla, Iván Cacho y Lorenzo y Gonzalo Sosa Velázquez.
Padilla, que entrena y compite en Pescadores, debutará a las 9.30 en los 500 metros de K1 y también tendrá acción a las 13.06, cuando participe en los 200 metros . La joven palista reunió los fondos para participar del certamen gracias a distintas actividades organizadas junto a su familia que la ayudaron a costear el viaje.
Iván Cacho, que representa a Las Canaletas, pondrá en marcha su ilusión internacional a las 5.10 del jueves. El reciente campeón sudamericano participa en los 1000 metros de C1 y en los 500 metros de la misma modalidad en la que competirá a las 9.10
Los hermanos Sosa Velázquez, competirán en conjunto en los 1000 metros de K2. Los palistas del club Náutico haran su presentación a las 11.15 del jueves mientras que el viernes, a las 9.30 se medirán en los 500 metros.
