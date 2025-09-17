Este jueves, en la ciudad checa de Racice, comienza Olympic Hopes, el torneo de canotaje que reúne a palistas de todo el mundo con vistas de prepararlos para los próximos Juegos Olimpicos de la Juventud, que se disputarán en Dakar en 2026.

San Pedro tendrá a cuatro representantes en aguas europeas: Thiara Padilla, Iván Cacho y Lorenzo y Gonzalo Sosa Velázquez.

Padilla, que entrena y compite en Pescadores, debutará a las 9.30 en los 500 metros de K1 y también tendrá acción a las 13.06, cuando participe en los 200 metros . La joven palista reunió los fondos para participar del certamen gracias a distintas actividades organizadas junto a su familia que la ayudaron a costear el viaje.

Iván Cacho, que representa a Las Canaletas, pondrá en marcha su ilusión internacional a las 5.10 del jueves. El reciente campeón sudamericano participa en los 1000 metros de C1 y en los 500 metros de la misma modalidad en la que competirá a las 9.10

Los hermanos Sosa Velázquez, competirán en conjunto en los 1000 metros de K2. Los palistas del club Náutico haran su presentación a las 11.15 del jueves mientras que el viernes, a las 9.30 se medirán en los 500 metros.

