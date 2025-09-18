Reclamos por el estado de las cloacas en Cruz Roja al 380: "No se soporta el olor"
Hace meses que los vecinos del barrio exigen una solución en Obras Sanitarias. Reportan que están "cansados" de reclamar y que "no" pueden "seguir así".
Hace más de tres meses que vecinos de Cruz Roja al 380 reclaman por el estado de las cloacas en el barrio y por la falta soluciones.
En diálogo con La Opinión, una de las afectadas, expresó que están "cansados" de hacer el reclamo en Obras Sanitarias y que "no obtienen una respuesta".
“En mi casa no se puede estar por el olor fuerte que hay, tengo dos nenes y no podemos seguir así”, contó con pesar la mujer.
"Tuvimos que hacer un pozo para que corra el agua hacia la zanja, la pérdida es tan grande que está rompiendo la calle", concluyó.
Puede interesarte
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión