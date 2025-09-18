Hace más de tres meses que vecinos de Cruz Roja al 380 reclaman por el estado de las cloacas en el barrio y por la falta soluciones.

Ads

En diálogo con La Opinión, una de las afectadas, expresó que están "cansados" de hacer el reclamo en Obras Sanitarias y que "no obtienen una respuesta".

Vecinos reclaman que no obtienen una solución.

“En mi casa no se puede estar por el olor fuerte que hay, tengo dos nenes y no podemos seguir así”, contó con pesar la mujer.

"Tuvimos que hacer un pozo para que corra el agua hacia la zanja, la pérdida es tan grande que está rompiendo la calle", concluyó.

Ads

Puede interesarte

Ads