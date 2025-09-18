Marcelo Ramírez, detenido la semana pasada tras una investigación que comprobó que vendía drogas en su casa de 11 de Septiembre 1350, había estado involucrado en el famoso caso Lux, boliche en el que un joven incrustó su auto tras ser echado y golpeado por patovicas.

Ramírez, a quien investigaron en la causa por drogas tras secuestrarle el celular luego de una denuncia por abuso sexual infantil intrafamiliar, era uno de los patovicas que le pegó al conductor del Clio que terminó con el coche adentro del local bailable de Pellegrini al 400.

El joven fue uno de los que quedó filmado por las cámaras de seguridad de la zona cuando le pegaban al muchacho tras expulsarlo del boliche. Además de las lesiones, los patovicas fueron imputados por robo, porque el joven le faltaron la billetera y otras pertenencias.

Ramírez, patrocinado por el abogado Mauricio Gugger, había logrado ante la Justicia una probation o suspensión de juicio a prueba, de manera tal que evitó ir a juicio y tenía que cumplir una serie de requisitos para que esa causa no le quedara como antecedente.

Fue detenido el jueves pasado por la División Drogas Ilícitas, que allanó su casa tras la investigación por la venta de estupefacientes. En su domicilio secuestraron cocaína y marihuana fraccionada y lista para la venta, y un trozo compacto de cocaína para fraccionar.

