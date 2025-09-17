Las escuelas de nivel primario y los jardines de San Pedro no tendrán clases este jueves 18, debido a la implementación de una jornada de perfeccionamiento docente organizada por la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la provincia de Buenos Aires.

Esta jornada institucional, considerada obligatoria, tiene como objetivo principal “fortalecer las estrategias para compensar los aprendizajes que quedaron pendientes a raíz del cierre de las escuelas durante la pandemia”.

Los equipos de conducción de diversos establecimientos de nuestra ciudad informaron a las familias que “el día jueves 18” habrá una “jornada institucional, por lo que no habrá clases”.

La medida se inserta dentro del plan de formación para el ciclo lectivo 2025 y está dirigida exclusivamente a los docentes, quienes participarán en diversas actividades de capacitación. Los estudiantes, por su parte, tendrán el día libre.

Estas jornadas forman parte de un calendario anual diseñado para proporcionar oportunidades de capacitación y actualización a los equipos educativos.

Durante estos encuentros, se abordarán diversos ejes, cuentos como nuevas estrategias pedagógicas y didácticas, fortalecimiento institucional y trabajo en equipo, actualización en normativa educativa, así como evaluación y planificación de proyectos escolares.

