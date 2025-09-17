El reconocido multinstrumentista jujeño Gustavo Patiño vuelve a tocar en San Pedro: repondrá este viernes, en la Biblioteca Popular, su espectáculo "Pueblo hermano".

Ads

Desde las 21.00, el artista nacido en Lima, Buenos Aires, y formado en Tilcara, su tierra por elección, pondrá en escena un show en el que recorre su celebrada obra con proyección en pantalla gigante de imágenes originales que las acompañan.

Paisajes, rostros, ritos, alegrías y pesares, reflejos culturales propios de la idiosincrasia jujeña aparecen en pantalla mientras Patiño interpreta sus canciones, con su habitual destreza para ejecutar diversos instrumentos autóctonos.

Ads

Erke, charango, anata, ocarina, pinkulo, quenas de hueso y de caña, mxoxeño, sikuris: Patiño toca todos los instrumentos andinos que existen y hasta los que dejaron de existir y logró reproducir como luthier.

Referente ineludible de la música andina, desde que comenzó su carrera solista en 1983 recorrió escenarios de todo el mundo y fue invitado como investigador en prestigiosas instituciones educativas europeas.

Ads

Cultor de la música tradicional, también supo comprender como pocos que la fusión de ritmos y culturas es parte ineludible de la producción artística en todas partes del mundo. Por eso fue un elegido de Mercedes Sosa, de Divididos o de Shakira, entre otros y diversos referentes.

Las entradas tienen un costo de 12 mil pesos anticipadas (se pueden adquirir en la Biblioteca o a través del 3329 51 0532) y de $ 15 mil en puerta el día del espectáculo.

Puede interesarte