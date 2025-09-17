Representantes de la agrupación Familias TGD Padres TEA lanzaron un comunicado en el que se ofrecen a capacitar sobre el autismo a los integrantes y militantes de los partidos políticos locales.

Laura Almirón, una de las madres que encabeza el grupo, compartió un mensaje en el que expresó su preocupación respecto del abordaje de la problemática en nuestra ciudad.

"El 7 de agosto cumplimos tres años de actividades y, aunque coincide con campaña legislativa, no tenemos representación", indicó.

"Hemos desarrollado una propuesta de capacitación sobre autismo para todos los espacios políticos que presentaron su lista en San Pedro, hemos entregado copia en mano a diversos sectores", dijo la referente.

Consideró que, a pesar de que la adhesión municipal a la Ley de Autismo, a diario sienten que sus "derechos" son "vulnerados".

"Debemos decir que, hasta la fecha, ningún partido político nos ha convocado, esperamos que evalúen la importancia de la información para la sociedad para que no se sigan vulnerando nuestros derechos", concluyó Almirón.

