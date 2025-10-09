Con nuevas medidas, desplazan los cajones de motos en Mitre y Pellegrini a las calles transversales del centro

Tercera Jornada a Campo sobre Manejo de Cultivos Invernales en Gobernador Castro

Concejales radicales piden que vuelvan los controles de peso a camiones areneros

Yachting: Eugenia Bosco y Mateo Majdalani compiten en el Mundial de Italia

Inseguridad: delincuentes le robaron la bicicleta a un joven en la puerta de La Opinión

Jornada de protesta docente: FEB manifestó en plaza Belgrano

Violento robo en Prear: golpearon a un trabajador, que fue hospitalizado

Tras el grave accidente de moto, Martín González quedó cuadripléjico y necesita dadores de sangre



Cronograma de pagos de Anses para octubre

Jubilados, pensionados y titulares de la Asignación Universal por Hijo con DNI terminados en 1 y 2 cobran hoy jueves 9 (se adelanta el pago de los titulares con DNI terminado en 2 por el feriado largo)

DNI terminados en 3 el lunes 13, con documentos finalizados en 4 el martes 14, en 5 el miércoles 15, en 6 el jueves 16 de octubre y en 7 el viernes 17.

Los beneficiarios con DNI terminados en 8 cobrarán el lunes 20 de octubre. DNI terminados en 9 el 21 de octubre.

NECROLÓGICAS:

CLIMA:

Día totalmente despejado y con sol, temperatura máxima 24°, viento del sector Norte.

FARMACIAS DE TURNO:

Mitre 3190

11 de Septiembre 1585

25 de Mayo 600

