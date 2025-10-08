En el marco de la jornada de protesta docente convocada por el Frente de Unidad Bonaerense, en el queque r confluyen los sindicatos epresentan a trabajadores de la educación en la provincia, FEB San Pedro manifestó en plaza Belgrano.

La convocatoria es en todo el país "contra el recorte salarial y el ajuste del gobierno nacional". Entre los docentes de Feb presentes en la manifestación local estaba la presidenta del Consejo Escolar, Silvina García.

La presidenta del Consejo Escolar, Silvina García, participó de la actividad.

El reclamo está relacionado con la restitución del Fondo de Incentivo Docente (Fonid), los fondos nacionales para IPS, las partidas para educación, en pedido de apertura de la paritaria nacional.

También en rechazo al proyecto de Presupuesto 2026 que envió el presidente Javier Milei; para pedir por una nueva ley de financiamiento educativo; y para que haya recursos para solventar la ley de educación técnica profesional.

