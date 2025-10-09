Martín González, el joven de 29 años que protagonizó un grave accidente en moto en la esquina de 3 de Febrero y Don Segundo Sombra, continúa internado en el Hospital San Felipe, de la ciudad de San Nicolás.

Familiares del muchacho informaron a La Opinión que es posible que "en unos días" reciba el alta, pero que, lamentablemente, quedó "cuadripléjico".

"No respira por sus propios medios y va a quedar en silla de ruedas", explicó Augusto, hermano del joven, quien además afirmó: "Ahora sólo hay que apoyarlo y brindarle mucho amor".

Los médicos del centro nicoleño informaron que, tras someterlo a una operación en los pulmones, Martín está anémico, por lo que requiere dadores de sangre de tipo 0 + y/o 0 -.

"Es un dolor para la familia, él era un chico muy activo y trabajador", finalizó con pesar su hermano. Quienes deseen donar sangre deben acercarse al Hospital Emilio Ruffa al sector Hemoterapia.

