Este martes comenzó el Mundial de Nacra 17 que se disputa en la isla de Cerdeña que cuenta con la presencia de Eugenia Bosco y Mateo Majdalani.

Ads

La sampedrina y el sanidrisense comenzaron el certamen con un decimo puesto en la primera regata, un segundo lugar en la segunda y terminaron la jornada con un quinto puesto lo que los llevó a finalizar el primer dia en la tercera colocación general.

Este miércoles, los medallistas olímpicos salieron novenos, primeros y quintos en las tres regatas diarias, lo que los colocó en cuartos en la general del certamen que termina el próximo domingo.

Ads

Puede interesarte

Ads