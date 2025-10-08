Yachting: Eugenia Bosco y Mateo Majdalani compiten en el Mundial de Italia
Los medallistas de plata en París 2024 disputan el certamen que se desarrola en la isla de Cerdeña. Al final de la segunda jornada, ocupan el cuarto lugar en la general.
Este martes comenzó el Mundial de Nacra 17 que se disputa en la isla de Cerdeña que cuenta con la presencia de Eugenia Bosco y Mateo Majdalani.
La sampedrina y el sanidrisense comenzaron el certamen con un decimo puesto en la primera regata, un segundo lugar en la segunda y terminaron la jornada con un quinto puesto lo que los llevó a finalizar el primer dia en la tercera colocación general.
Este miércoles, los medallistas olímpicos salieron novenos, primeros y quintos en las tres regatas diarias, lo que los colocó en cuartos en la general del certamen que termina el próximo domingo.
