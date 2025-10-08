El bloque de concejales de la Unión Cívica Radical elevó un proyecto para que el Ejecutivo retome los controles de peso a camiones areneros que circulan por la recientemente repavimentada ruta 1001.

Los radicales advirtieron que por ese camino provincial, cuya obra de repavimentación atraviesa el último tramo, circula "un gran caudal de camiones areneros", muchos con "sobrepeso" que, según expresaron en el expediente, son los responsables de la mayoría de las "permanentes roturas en la calzada".

"Las roturas y la pérdida constante de arena ponen en peligro vidas, generando permanentemente accidentes vehiculares, varios de ellos fatales", advirtieron los ediles de la UCR.

En ese marco, piden al Gobierno que lleve adelante "controles exhaustivos, con todos los instrumentos legales y tecnológicos que estén a su alcance" para "verificar el estricto cumplimiento del peso que marca la ley".

El Gobierno discontinuó la obligatoriedad de pasar por la balanza pública desde 2024, puesto que modificó el gravamen relacionado y dispuso que todo transporte de carga de más de 25 mil kilos, cuyo titular no sea de San Pedro, pague una tasa, aunque sin la obligatoriedad del pesaje.

Un vehículo que circule excedido de peso es pasible de una multa de 500 litros de gasoil premium y la reincidencia implica pagar el doble. Pero claro, para que haya sanciones debe haber controles.

