Este jueves 9 de octubre, desde las 8.45, en el campo experimental de la Consultora LMA, ubicado en el km 178 de la ruta 9, se realizará la Tercera Jornada a Campo sobre manejo de cultivos invernales.

La finalidad de Marcos Mitelsky y Alejandro Bagnolo, de LMA, es mostrar las novedades sobre la arveja, con ensayos alcanzados sobre diversas variedades con el apoyo de la Agencia de Extensión Rural del INTA Arroyo Seco.

“Tenemos muy en claro que en el invierno se siembran oportunidades”, indicaron desde LMA, además de destacar que será una experiencia “para mejorar la producción, aprender de ensayos a campo y conocer las tecnologías y opciones en arveja, trigo, cebada y camelina”.

La jornada contempla intercambios y charlas con referentes como Gabriel Prieto (Red Nacional de Arveja INTA), Lucrecia Couretot (INTA Pergamino), Vicente Trucillo (consultor en Sorgo) y especialistas de INTA San Pedro.

Además, habrá capacitación en pulverización y siembra con drones, a cargo de Bidcom Agro; y una zona de stands con empresas del agro para conocer lo último en insumos y servicios.

La participación es gratuita, pero se requiere inscripción previa en el siguiente enlace:

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScx_OqjTEgfSaRoeii7P0oK-FYJUAVjF2GdpWqO94qkSYpZqQ/viewform).

