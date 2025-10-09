Con nuevas medidas, desplazan los cajones de motos en Mitre y Pellegrini a las calles transversales del centro
Personal municipal recibió una capacitación para pintar los nuevos cajones en las calles transversales a Mitre y Pellegrini, con medidas de diez metros de largo.
Durante la mañana de este miércoles, el tránsito se vio afectado en la esquina de Mitre y Güemes, donde un vallado obligaba a girar hacía la izquierda para quienes conducían por calle Ruíz Moreno.
En el lugar, estaban capacitando a empleados municipales, que junto al secretario de Obras Públicas, Mariano Brañas, y personal de la empresa Tecnotrans, delimitaban un nuevo cajón de motos.
Brañas informó a La Opinión que la tarea forma parte de un proyecto para trasladar los cajones de motos ubicados en Mitre y Pellegrini hacía las calles transversales.
Además, indicó, habrá una modificación en las medidas para extenderlos por diez metros de largo por dos de ancho.
El secretario afirmó que esta capacitación es el puntapie inicial para empezar a pintar, por la mañana temprano o durante la noche, los cajones en las calles que atraviesan el centro de la ciudad.
El material que utilizan para delimitar los nuevos cajones es el mismo con el que remarcarán las sendas peatonales, sobre todo en las zonas donde empezarán a funcionar las cámaras para las fotomultas.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión