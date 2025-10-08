Delincuentes ingresaron este martes por la noche a la planta de la fábrica Prear, en Río Tala, y golpearon brutalmente a un trabajador para robarle dinero y herramientas que estaban a su alrededor.

El episodio delictivo ocurrió pasadas las 20.00, cuando todavía no había ingresado el turno noche de la empresa de seguridad que Prear tiene contratada para la vigilancia del lugar.

Los ladrones ingresaron tras romper el alambrado perimetral y recorrieron el predio en busca de elementos de valor para robar hasta que se encontraron con el operario del área de Mantenimiento, a quien golpearon con un objeto contundente y lo dejaron inconsciente.

Alrededor de 20 minutos después, un compañero se percató de la situación y logró que el agredido volviera en sí, aunque no recordaba con exactitud qué había ocurrido.

Una ambulancia trasladó al trabajador golpeado al Hospital, donde le practicaron una serie de estudios para descartar lesiones severas y estuvo internado en observación.

Personal de Policía Científica se hizo presente para practicar las pericias de rigor y la policía del destacamento de Río Tala hizo las tareas encomendadas por Fiscalía para la investigación del caso.

