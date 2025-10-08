Durante la tarde de este miércoles, delincuentes robaron una bicicleta de las puertas de la redacción de La Opinión.

Ads

El hecho ocurrió, alrededor de las 15.50, cuando un joven ingresó al establecimiento para reportar que había perdido su celular y tres ladrones aprovecharon para llevarse el rodado.

Uno de los delincuentes huyó a bordo de la bicicleta.

Al percatarse de que se estaban llevando su bicicleta, el muchacho corrió tras los delincuentes que huyeron, uno a bordo del vehículo y dos corriendo en dirección al río.

Ads

La víctima del robo había dejado la bici sin candado, puesto que su plan era entrar, reportar la situación de su celular y salir. El robo quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Puede interesarte

Ads