Inseguridad: delincuentes le robaron la bicicleta a un joven en la puerta de La Opinión
Ocurrió este miércoles alrededor de las 15.50. El muchacho había llegado para reportar un celular perdido cuando pasaron tres ladrones y se llevaron su rodado. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad.
Durante la tarde de este miércoles, delincuentes robaron una bicicleta de las puertas de la redacción de La Opinión.
El hecho ocurrió, alrededor de las 15.50, cuando un joven ingresó al establecimiento para reportar que había perdido su celular y tres ladrones aprovecharon para llevarse el rodado.
Al percatarse de que se estaban llevando su bicicleta, el muchacho corrió tras los delincuentes que huyeron, uno a bordo del vehículo y dos corriendo en dirección al río.
La víctima del robo había dejado la bici sin candado, puesto que su plan era entrar, reportar la situación de su celular y salir. El robo quedó registrado por las cámaras de seguridad.
