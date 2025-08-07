Copa País: con goles de Abaca y Biain, San Pedro se impuso a Chacabuco en la ida de la final

Ads

El calvario de una nena abusada por su padrastro: aseguran que "la madre sabía todo" y "es cómplice"

Calendario de pagos de agosto: cuándo cobran los jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH

Ads

Caso Naiara: así será el juicio contra Francisco Vlaeminck y Daiana Franco

Imanol Fernández presentará una nueva edición de su primer libro en la Biblioteca Popular

Ads

Provincia Compras: promoción especial por el Día del Niño hoy hasta 18 cuotas sin interés

Proponen colocar tierra de Yapeyú en el busto de San Martín en plaza Constitución

Baraderenses volcaron en la zona de Pueblo Doyle: "Es un milagro que estemos vivos"

Ads

Suspendieron el servicio del tren Buenos Aires-Rosario y volverá a correr recién el viernes

—------------------------------

NECROLÓGICAS:

Teresa Beatriz Romagnano a los 74 años

—------------------------------

CLIMA:

Nublado por la tarde con 14° de temperatura máxima, viento del sector Sur a 38 km.

—---------------------------------

FARMACIAS DE TURNO:

Mitre 3190

11 de Septiembre 1585

26 de Mayo 600

—--------------------------

El sábado en Sin Galera, el programa de Lilí Berardi que se emite de 9 a 13 hs. por nuestro canal de YouTube sin galera lili berardi y en el vivo de Facebook Sin Galera premiamos a los suscriptores o socios de La Guía Club.

Elegimos al ganador este sábado en el programa de Lilí Berardi.

Respondé a la consigna:

Si sos suscriptor de La Opinión o socio de La Guía Club, ya estás participando.

Espera el llamado de Lilí.

Tenés un reclamo? Enviá tu mensaje por wsp al 3329 47 99 58

Espera por wsp el link de nuestro programa todos los sábados

www.laopinionsemanario.com.ar

—-------------------------------------

-Suscribite al canal de Youtube y forma parte de nuestra comunidad.

•⁠ ⁠incorporate a La Guía Club 3329 569378

-En instagram: Sin Galera, La Opinión y La Opinión Deportes

-También en Tik Tok y Facebook

-Siempre atentos en el 4-20-100

-En nuestro sitio web suscríbete y lee el material periodístico exclusivo.

-Y si te dimos una mano, ahora es tu turno.

Tu aporte nos ayuda a seguir prestando éste servicio. https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion

—------------------------------------------------

Auspician Lo Que Importa:

Vía Costa, Hospital Privado SADIV, La Jabonera, Hidráulica Biscia, Gran Paraná, Sindicato de Empleados de Comercio, Rapicuotas, Obra Social del Personal del Papel, Cartón y Químicos, Supermercado VEA, Rey Distribución, Pardo Hogar, Estudio Jurídico Dra. Sofía Sanjurjo,Espacio Bambú, coach Dalmy Butti,Viva el Pollo 5.