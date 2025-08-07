Anses dio a conocer las fechas de pago para jubilados y beneficiarios de AUH correspondientes al mes de agosto.

Para quienes cobran por caja en los bancos, el cronograma se verá interrumpido por el feriado puente del 15 de agosto, que retomará su normalidad el lunes 18. Además, aquellos que perciben sus haberes a través de las aplicaciones bancarias percibirán los pagos en la fecha que corresponde.

Las jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo recibirán un aumento del 1,62% por movilidad y eleva el monto mínimo a $314.305,37, que con el refuerzo del bono de $70.000 asciende a $384.305,37.

El cronograma arrancará con los beneficiarios con DNI terminados 0, el viernes 8 de agosto; el lunes 11 cobrarán los documentos finalizados en 1; el martes 12 de agosto los terminados en 2; y el miércoles 13, en 3.

Previo al inicio del feriado largo, el jueves 14 cobrarán los beneficiarios con DNI terminados en 4 y 5.

El lunes 18 cobrarán los documentos terminados en 6; el martes 19 en 7; el miércoles 20 en 8; y el jueves 21 de agosto quienes tengan documentos finalizados en 9.

Para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, el cronograma comenzará el viernes 8 de agosto con quienes tengan documentos terminados en 0. Continuará el lunes 11 con aquellos que finalicen en 1, el martes 12 en 2, el miércoles 13 en 3 y el jueves 14 en 4.

Después del fin de semana largo, el lunes 18 de agosto, pagarán a titulares del beneficio con DNI terminados en 5, el martes 19 en 6, el miércoles 20 en 7, el jueves 21 en 8 y el viernes 22 en 9.

