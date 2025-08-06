El domingo por la noche, una pareja baraderense sufrió un accidente en la ruta 191 a la altura de Pueblo Doyle cuando regresaban de Pergamino.

En la Peugeot Partner viajaban un hombre y una mujer, que iba al volante, y en el intento de sobrepasar a un camión perdió el control del vehículo que terminó volcando sobre el carril en dirección a San Pedro.

Segun relató la conductora de la camioneta a Tu Radio Baradero, había gente que paró para ayudar mientras ella estaba en shock.

"Me acostaron, me taparon, escuché que había un bombero, viene una enfermera, llegó la ambulancia'', contó.

La pareja fue asistida primero en el Hospital de San Pedro y luego en Baradero, aunque sin lesiones de gravedad. "No tenía ninguna fractura, sólo traumatismo de cráneo'', dijo la conductora.

La comerciante de la vecina ciudad destacó que el uso del cinturón de seguridad les salvó la vida. “Volví a nacer'', dijo y agregó que ”es un milagro" que estén vivos.

