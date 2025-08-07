La semana que viene, en los Tribunales de San Nicolás, tendrá lugar el juicio oral y público por el crimen de Naiara Durán, la joven de 25 años que fue asesinada el 13 de agosto de 2023 y cuyo cuerpo apareció varios días después dentro de un tambor de 200 litros que flotaba en el río.

Habrá alrededor de 50 testigos que fueron citados al juicio, entre ellos los profesionales que tomaron intervención en la autopsia y el levantamiento de pruebas.,

Los imputados, Francisco Vlaeminck, expareja de Naiara y padre de uno de sus hijos, y de Daiana Franco, pareja conviviente de Vlaeminck en ese momento, declararán ante los jueces durante el debate.

Él está acusado de femicidio y ella, de homicidio simple agravado. Para ambos, la única pena posible en caso de resultar declarados culpables es la prisión perpetua. Además, Mario Franco, padre de Daiana, será juzgado por encubrimiento.

El abogado defensor particular de los acusados, Adolfo Suárez Erdaire, adelantó en La Opinión & Sin Galera que buscará demostrar que las pruebas que obran en la causa “no son lo suficientemente contundentes” para condenar a Vlaeminck y Franco.

La fiscala María del Valle Viviani, por su parte, intentará convencer al Tribunal que los acusados son los responsables de asesinar a Naiara y de tirarla en el río dentro del tambor de 200 litros en el que hallaron su cuerpo, envuelto en un mantel y atado con cables.

Suárez Erdaire sostuvo que eligieron un juicio técnico en lugar de uno por jurado ciudadano porque la estrategia de defensa es atacar técnicamente la profundidad de la prueba colectada por Fiscalía.

Viviani, en tanto, consideró en la instrucción que los elementos probatorios reunidos son suficientes para establecer la culpabilidad y que el Tribunal condene a los acusados.

Elsa Romero, abuela de Naiara, dijo a La Opinión & Sin Galera que será la primera en testificar en el juicio el martes y que presenciará todo el debate, excepto cuando tengan que exponer las imágenes de cómo encontraron a su nieta asesinada.

Confirmó que familiares, amigos y allegados de la joven irán a San Nicolás con pancartas, banderas y carteles a la espera de que el resultado sea favorable y que el crimen no quede impune.

"Confío en la Justicia", dijo Elsa y aseguró que, al igual que Fiscalía, entiende que los elementos de prueba son suficientes para que haya condena contra Francisco Vlaeminck y Daiana Franco, los acusados de matar a Naiara.