El Banco Provincia (Bapro) tiene vigente hasta mañana, jueves, un nuevo beneficio pensado para el Día del Niño con grandes descuentos.

La oferta incluye una financiación de hasta 18 cuotas sin interés en productos seleccionados y grandes rebajas, utilizando las tarjetas de crédito Visa y MasterCard emitidas por la entidad.

El Bapro ofrece herramientas que facilitan el acceso a productos tecnológicos, educativos y recreativos. La iniciativa, en ese sentido, busca acompañar a los clientes de la entidad brindando opciones de financiamiento accesibles y seguras.

En el portal de ventas https://www.provinciacompras.com.ar/ se surge un proceso de compra ágil y seguro. Las personas usuarias pueden navegar por una amplia variedad de categorías, comparar precios y acceder a ofertas exclusivas que se actualizan periódicamente, lo que convierte a la plataforma en una opción conveniente para planificar compras importantes o aprovechar descuentos.

Además, existen promociones especiales. En esta oportunidad la entidad publicó cinco ofertas destacadas para aprovechar la nueva promoción:

*TEG plan táctico y estratégico de la guerra: 18 cuotas de $ 3.611.

*Auto a control remoto Gadnic Twist 19 4X4 360: 18 cuotas de $ 4.864.

*Eastcolight set infantil ciencia sistema solar: 18 cuotas de $ 1.444.

*Bicicleta Infantil Aro rodado 20 Bella: 18 cuotas de $ 12.222.

*Consola Nintendo switch Oled Neon: 18 cuotas de $ 50.000.