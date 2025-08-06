La Asociación Cultural Sanmartiniana de San Pedro decidió llevar a cabo una modificación en el monolito de la plaza Constitución, dedicado al General José de San Martín.

La propuesta consiste en la incorporación de una urna que contiene tierra proveniente directamente de Yapeyú, Corrientes, lugar de nacimiento del Libertador.

La acción emprendida por la entidad busca enriquecer el valor patrimonial y cultural del monumento, reafirmando así el vínculo histórico y cultural que une a San Pedro con la figura emblemática de San Martín.

La tierra de Yapeyú, al estar integrada al monolito, “pretende incrementar los valores sanmartinianos en nuestra comunidad”.

Este año, la Asociación Cultural Sanmartiniana celebra 65 años desde su fundación, y la propuesta se enmarca dentro de las actividades conmemorativas programadas.

La intervención implica perforar la base del monolito para introducir una urna de 20 x 15 x 15 cm, en cuyo interior se ubicará la porción de tierra. Al lateral del pie de la efigie se instalará una placa de cerámica que indicará la procedencia, etiquetada como que es "tierra de Yapeyú".

En una nota remitida al Concejo Deliberante, la Asociación expresa: “Entendemos que esta acción no sólo contribuirá a enriquecer el valor patrimonial y cultural del sitio, sino que reafirmará el vínculo espiritual y cultural que une a nuestra ciudad con la figura del General San Martín”.

Además, solicitaron la autorización correspondiente a través de la sanción de una ordenanza.

