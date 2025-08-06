Este miércoles, a las 15.30, el seleccionado de San Pedro recibió a Chacabuco en la ida de la final de la Copa País, torneo organizado por la Asociación de Fútbol Argentino.

En una tarde soleada y con buen clima, los dirigidos por Andrés Franzoia se hicieron fuertes de locales y lograron un resultado favorable.

Los once seleccionados por el DT sampedrino fueron: Piri; Moreno; Báez Corradi; García: Báez; Ramos; Biain; Soto; Ramis; Monzón y Abaca.

Hay expectativas por la presencia de sampedrinos en la platea.

El encuentro esperó un buen marco de público en las plateas del Estadio Municipal, debido a la venta de abonos que lanzó la Liga Deportiva Sampedrina.

A tan sólo seis minutos de comenzado el primer tiempo, el conjunto sampedrino abrió el marcador con un gol de cabeza de Gastón Abaca.

El transcurso de los primeros 45 minutos fue parejo y reñido; ambos equipos buscaron tener la posesión de la pelota y generar peligro en las áreas rivales. El conjunto sampedrino se fue al descanso con ventaja en el marcador.

En un reñido segundo tiempo, las jugadas más claras fueron para Chacabuco, que tuvo el empate de la mano de un tiro libro que se fue apenas unos metros desviados.

A los 17 minutos del segundo tiempo, Joaquín Biain marcó el segundo tanto para San Pedro, tras una buena jugada colectiva de los locales.

Alejandro Monzón metió tres goles contra Escobar.

Tras el gol, el 10 sampedrino, Alejandro Monzón fue reemplazado, ya que comenzaba su jornada laboral a las 17.30 en la ciudad de Ramallo, pero priorizó su participación en esta instancia decisiva del certamen.

El arbitro dio el pitazo final y San Pedro viajará a Chacabuco con un resultado favorable. El partido de vuelta se disputará el próximo miércoles, a las 20.00.