El joven escritor Imanol Fernández se acercó a la redacción de La Opinión & Sin Galera y anunció el lanzamiento de una reedición de su primer libro, La estrella que no te dejará sola.

Ads

"Es un momento muy especial para mi", relató el sampedrino, que además expresó que no se siente cómodo dentro de la figura “del escritor”, sino que prefiere que lo vean como “una persona normal que escribe sobre su vida”.

La nueva edición de la novela será presentada en la Biblioteca Popular Rafael Obligado, el 13 de septiembre, a esperas de un cupo en el Salón Dorado de la Municipal, en noviembre.

Ads

Puede interesarte

Ads