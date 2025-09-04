Rainbowex: desde Córdoba, la Justicia pidió las actuaciones de San Pedro para la causa que tramita en esa provincia

Accidentes de tránsito: 265 choques y ocho muertes en la primera mitad del año

El rol del kinesiólogo en cuidados intensivos: charla para profesionales en el Hospital Privado Sadiv

Avanza la recuperación de Noah: fue operado nuevamente y recibió injertos en varias partes del cuerpo

Lluvias en San Pedro: con lo registrado en agosto, el promedio anual fue superado en 305 milímetros

Vuelta de Obligado se prepara para recibir una nueva edición del encuentro de Rastrojeros

El Team Bushido organiza una velada para recaudar fondos y participar de un evento internacional en Uruguay

Inseguridad: delincuentes ingresaron a una vivienda y robaron una bicicleta y un televisor

“Hay que hacer malabares para entrar o salir”: reclaman por el estado de las calles de La Tosquera

Vecinos, docentes y trabajadores de la salud denuncian el abandono de los caminos de acceso al barrio.

—------------------------------

NECROLÓGICA:

Evelyn Rodriguez a los 31 años

—------------------------------

CLIMA:

Jornada mayormente soleada con baja temperatura máxima: 11°, viento del sector Sur a 37 Km.

—---------------------------------

FARMACIAS DE TURNO:

Mitre 1789

Miguel Porta 899

3 de Febrero 1200

—--------------------------

—------------------------------------------------

