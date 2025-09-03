La Justicia de Alta Gracia, Córdoba, pidió a la Fiscalía de María del Valle Viviani que remita las actuaciones relacionadas con el caso de la plataforma Rainbowex, conocida como “La China”, que resultó ser una estafa piramidal tipo esquema Ponzi, para incorporar la prueba a la causa que tramita en su competencia.

El fiscal Diego Martín Fernández envió el oficio a Viviani en el marco de su propia investigación, tras una serie de denuncias que fueron radicadas en Alta Gracia contra los impulsores de Rainbowex en esa ciudad.

Fernández tiene cinco imputados: Pablo Gabriel Díaz Mussi, que fue detenido apenas llegaron las denuncias, que son alrededor de 30; Karina Gabriela Díaz Mussi; Eliana Marcela Jeans; María Pía Martínez Fonseca; y Claudio Cristian Murúa.

El fiscal de Alta Gracia le pidió a Viviani la posibilidad de compartir la investigación respecto la sistema de estafa piramidal detectado en la plataforma Rainbowex y el grupo denominado Knight Consortium.

"Su cooperación sería muy valiosa a los fines de poder concluir la investigación", señaló Fernández en el oficio remitido a la Fiscalía de San Pedro, al que tuvo acceso La Opinión.

Pablo Díaz Mussi y el resto de los imputados están señalados en Alta Gracia como los responsables de una fundación denominada "Dream Team", donde la Justicia ordenó allanamientos en su momento.

En esa ciudad serían alrededor de 3000 los damnificados que ingresaron a la plataforma Rainbowex convencidos de que iban a invertir en criptomonedas y fueron engañados por el mecanismo de estafa que reveló La Opinión y acreditó la Justicia.

Díaz Mussi es empleado de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba. En la investigación de La Opinión, aparece en el puesto 18 entre los que mayor cantidad de dinero retiraron de la plataforma, con casi 800 mil dólares.

Con 56 referidos y un capital inicial de alrededor de 900 dólares, fue uno de los galardonados en la cena de gala en el hotel Emperador de Buenos Aires, cuya visibilidad precipitó la fuga del dinero de los inversores estafados.