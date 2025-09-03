Inseguridad: delincuentes ingresaron a una vivienda y robaron una bicicleta y un televisor
El hecho ocurrió durante la noche del martes en Miguel Porta al 2500. Las cámaras de seguridad registraron a dos hombres escapando con los objetos robados. Es la segunda vez que los dueños de la casa sufren un episodio de inseguridad.
Delincuentes ingresaron a una vivienda ubicada en Miguel Portal al 2500 y robaron una bicicleta y un televisor.
El hecho ocurrió durante la noche del pasado martes cuando dos ladrones ingresaron al domicilio y sustrajeron diversos elementos.
El robo quedó registrado en las cámaras de seguridad del barrio y las imágenes muestran cómo los delincuentes, dos hombres, huyen tras perpetrar el siniestro, uno con el Smart tv en las manos, y otro a bordo del rodado.
Los propietarios de la vivienda explicaron a La Opinión que es "la segunda vez" que son víctimas de un hecho de inseguridad y que radicaron la denuncia correspondiente en la Comisaría.
