Delincuentes ingresaron a una vivienda ubicada en Miguel Portal al 2500 y robaron una bicicleta y un televisor.

El hecho ocurrió durante la noche del pasado martes cuando dos ladrones ingresaron al domicilio y sustrajeron diversos elementos.

El robo quedó registrado en las cámaras de seguridad del barrio y las imágenes muestran cómo los delincuentes, dos hombres, huyen tras perpetrar el siniestro, uno con el Smart tv en las manos, y otro a bordo del rodado.

Los propietarios de la vivienda explicaron a La Opinión que es "la segunda vez" que son víctimas de un hecho de inseguridad y que radicaron la denuncia correspondiente en la Comisaría.

