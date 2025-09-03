Este sábado 13 de septiembre, en la sede de Defensores Unidos, el Team Bushido organiza una velada de deporte de contacto con el fin de recaudar fondos para participar un evento internacional en Uruguay.

Con la participación de deportistas de San Pedro y la zona, ya hay entradas anticipadas a la venta que se puden adquirir por $5000 en el local de indumentaria ubicado en Mitre 767.

El próximo 11 de octubre, en el club Colón de Montevideo, Damián Muñoz, Mirko Ortega, Jonatan Aran, Alejandro Ortega, Ezequiel Ojeda, Elías Franco, Gastón Guerrero y Alan Yeri participaran del la velada ‘’Evolution Championship'' en contiendas profesionales y semiprofesionales, con títulos sudamericanos por medio, ante competidores de diferentes puntos del continente.

