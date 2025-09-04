En los primeros siete meses del año se registraron 256 siniestros de tránsito, con un promedio mensual de 37 casos por mes.

Ads

De estos, en este lapso fallecieron ocho personas, de los que seis fueron conductores de motos.

En todo 2024 murieron nueve personas, pero en ese año sólo tres circulaban en motos y seis en otros vehículos.

Ads

Las estadísticas que recopula la Secretaría de Seguridad del Municipio, a cargo de Eduardo Álvarez, se obtienen desde diferentes fuentes, que incluyen las fuerzas de seguridad, la guardia del Hospital Emilio Ruffa y otras reparticiones.

Existe otra donde participan la Delegación Departamental de Policía Científica (Base Pericial Descentralizada San Pedro) y la Estación de Policía Comunal.

Ads

“En este caso, los registros aportados corresponden a la primera instancia del accidente y, en caso de convertirse un hecho trágico, es la fiscalía de tuno quien se encarga de recaratular la causa”, aclararon desde el organismo.

Entre enero y julio registraron 90 casos con lesionados en todo el partido de San Pedro, con un saldo trágico de seis fallecidos.

Desde el Centro de Monitoreo buscan profundizar la estadística. La tarea de Adriana Macchi sobresale porque, detrás de cada caso, se hace un seguimiento de las víctimas.

Esto ha permitido conocer con certeza que los muertos en el período citado se elevan a ocho. Es decir, dos personas dejaron de existir días después del incidente.

Ads

A su vez, por tratarse de un espacio operativo, donde se reciben alertas sobre accidentología, más el cruce de datos con otras reparticiones, los números son diferentes.

Aquí se tienen presente las caídas, despistes, colisiones con o sin intervención policial o el sistema de emergencia del Hospital, lesiones culposas, homicidios culposos y homicidios simples.

Los datos son recopilados diariamente en la Policía, el servicio 107, Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, Dirección de Tránsito y los llamados al Centro de Monitoreo.

Esto ha posibilitado contabilizar 265 siniestros de tránsito, ocho con desenlaces fatales, que detrás encierran un pormenorizado análisis que posibilita la obtención de estos datos, como lugares, calles y horarios, entre otros.

Hay que tener en cuenta, además, que cada accidente con lesionados implica la intervención del Servicio de Emergencias Médicas que conduce José Herbas en el Hospital, con el conscuente gasto de insumos que ameritan la atención.