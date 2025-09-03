El nivel de lluvia caída en San Pedro, en lo que va del año, superó el promedio para el período en 305,7 milímetros, de acuerdo a lo registrado por la Estación Meteorológica del Inta San Pedro.

Desde el 1 de enero y hasta el 31 de agosto, las precipitaciones fueron de 963,3 mm (+ 46,48 %), cuando el promedio para los primeros ocho meses del año es de 657,6 mm.

Después de un mayo con episodios que hicieron que se elevara el 278 % el promedio para ese mes, las mediciones se atenuaron en junio, con 17,3 mm, y en julio, con 42 mm.

Pero en agosto hubo niveles elevados: la media de 40,4 mm fue superada el 280 % con los 153,5 mm caídos.

Mayo fue el mes de las copiosas precipitaciones en la región que provocaron inundaciones y cortes de carreteras, como la autopista de la ruta 9 en Alsina y Zárate-Campana.

Los valores del centro de investigación ubicado en el predio de la Estación Experimental de ruta 9, km 170, indican que el promedio de los 60 años para el período enero-diciembre, este es de 1.052 mm. por lo que restarían 88,7 mm para equiparar la cantidad, cuando aún faltan cuatro meses para concluir el año.

Si se tienen presente los últimos 12 meses (septiembre 2024-agosto 2025) la lluvia fue de 1.182,7 mm.

Inta San Pedro tiene conformado un grupo para lo que es su jurisdicción —el norte de la provincia de Buenos Aires—, denominada Red Colaborativa de Lluvias, integrada por productores y profesionales.

Específicamente, en algunos puntos del distrito, el valor ha sido superior. En agosto, mientras en Inta llovieron 153,5 mm, en el Vivero Gaido, ubicado en el Callejón Pascual, se registraron 285 mm., y en la ciudad de San Pedro, 210,5 mm.