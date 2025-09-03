Este año se repetirá el encuentro de Rastrojeros en Vuelta de Obligado, como un evento que formará parte del programa por el Día de la Soberanía.

El mismo se cumplirá 22 y 23 de noviembre, dentro de un fin de semana extra largo previsto por la Ley de Feriados Nacionales, que será de cuatro días.

El evento será organizado por Graciela Villar, con apoyo de la Secretaría de Turismo de la Municipalidad, y esperan la exposición de las camionetas que caracterizaron a la industria nacional en los años 60.

“Somos una comunidad compuesta por todos los que amamos a estos vehículos que, como en mi caso, aún son útiles para nuestros trabajos”, contó Villar a La Opinión.

Junto a estos habrá una muestra de autos tunning y multimarcas que será aportado por Eduardo Burgueño.

“Es un evento que nos sirve a todos, especialmente a quienes están vinculados con el turismo. Por eso le daremos continuidad para lograr, con los años, convertirlo en una fiesta provincial”, cerró diciendo Graciela Villar.

