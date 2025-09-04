La sala auditorio del Hospital Privado Sadiv será centro de reunión de los profesionales de la salud que quieran interiorizarse sobre “el rol del kinesiólogo en cuidados intensivos”.

La convocatoria está destinada a médicos, enfermeros, kinesiólogos y demás integrantes del equipo de salud interesados en profundizar sus conocimientos sobre la importancia del abordaje kinésico en pacientes en estado crítico.

La charla tendrá lugar el próximo sábado 6 de septiembre, a las 14:00, en el centro de reuniones del nosocomio, Avenida Sarmiento 2.795.

Esta jornada de actualización profesional contará con la disertación del licenciado en kinesiología y fisiatría y especialista en rehabilitación cardiorespiratoria, Luciano Friscione.

