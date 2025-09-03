Noah, el niño de siete años que sufrió quemaduras graves en gran parte de su cuerpo, tras una explosión que tuvo lugar en un zanjón ubicado en General Pueyrredón al 1800 fue intervenido quirúrgicamente, por segunda vez.

Yamila, una allegada a la familia informó a La Opinión que los médicos del Hospital Garrahan trabajaron sobre "el tórax, las piernas y la cara" del nene.

Los profesionales retiraron "grasa de la parte media" del cuerpo de Noah y sacaron "piel del muslo derecho" para comenzar un tratamiento a base de injertos.

"La idea es que el injerto crezca y que cubra la mayor superficie posible", refirió Yamila.

La mujer explicó que "al tener gran parte de la piel quemada" los médicos utilizaron una técnica que permitió cubrir de manera pertinente las zonas afectadas.

El brazo derecho de Noah "tiene piel sana y posiblemente no necesite cobertura", mientras que evaluarán qué procedimientos serán los requeridos para intervenir la piel de la cara el niño.

"Hoy quirúrgicamente se avanzó un montón, Noah no presentó irregularidades, pero hay que esperar para ver cómo evoluciona, que todos sigan orando por él", concluyó Yamila.

