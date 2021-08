La renuncia de Hugo Cejas a la Liga Sampedrina: “Lamento tener que dejar por razones externas y personales”

Hugo Cejas renunció el viernes a su cargo de presidente de la Liga Sampedrina (LDS) luego de que la Mesa Directiva se lo solicitó a merced de los clubes afiliados que en la reunión que se llevó a cabo un día antes en el salón Pedro Barri acordaron no querer que el expolicía los represente como la máxima autoridad tras ser condenado por violencia de género en primera instancia.

En la nota que presentó en la entidad ubicada en Bartolomé Mitre y Fray Cayetano Rodríguez y a la que accedió La Opinión expuso los motivos de su alejamiento: “Lamento profundamente tener que dejar, a pocos meses de cumplir con mi segundo mandato por razones externas y personales, pero sabiendo que en todo momento durante la gestión fue la de acompañarlos y trabajar codo a codo junto a ustedes por el crecimiento de la liga”.

En el último párrafo quien fue dirigente de la LDS desde principios de la década del 90 y presidente desde 2016 hasta agosto de 2021 aclaró que al momento de su renuncia no tiene “documentación alguna de la liga o dinero”

A su vez, agradeció: “Quiero expresar mi agradecimiento a las instituciones que me honraron en dirigir los destinos de esa prestigiosa Liga, además del acompañamiento para que dentro de mi gestión se realizara una apertura a la comunidad y pasar a tener departamentos de bochas, fútbol femenino, básquet, pesca, atletismo, entre otros, habiendo sido mi gestión de puertas abiertas a toda inquietud. Agradezco por todos los momentos agradables que en la parte deportiva como en la parte del cargo que ostentaba, los clubes me hicieron vivir”.

San Pedro, 27 de agosto de 2021

LIGA DEPORTIVA SAMPEDRINA

De mi mayor consideración;

Por intermedio de la presente informo a Uds., mi renuncia voluntaria al cargo de Presidente de esa institución a partir de la fecha.

Quiero expresar mi agradecimiento a las instituciones que me honraron en dirigir los destinos de esa prestigiosa Liga, además del acompañamiento para que dentro de mi gestión se realizara una apertura a la comunidad y pasar a tener distintos departamentos como bochas, fútbol femenino, básquet, Pesca, Atletismo, entre otros, habiendo sido mi gestión de puertas abiertas a toda inquietud. Agradezco por todos los momentos agradables que en la parte deportiva como en la parte del cargo que ostentaba, los clubes me hicieron vivir. No es solamente dos gestiones bajo la presidencia, tuve el honor de integrar distintos cargos desde principios de 1990, además de haber sido técnicos de varios seleccionados, menores y mayores.

Lamento profundamente tener que dejar, a pocos meses de cumplir con mi segundo mandato por razones externas y personales, pero sabiendo que en todo momento durante la gestión fue la de acompañarlos y trabajar codo a codo junto a ustedes por el crecimiento de la liga.

Por la presente dejo constancia que al momento de mi renuncia al cargo de Presidente, no tengo en mí poder documentación alguna de la liga o dinero.

Sin más, saludos cordiales.

HUGO IGNACIO CEJAS

La renuncia de Cejas se aceptará este lunes en la sesión ordinaria en el salón Pedro Barri, el mismo espacio donde en el cónclave de la semana pasada los dirigentes de la Comisión Directiva que él encabezaba y las instituciones afiliadas Paraná, Mitre, Independencia, Banfield, La Esperanza, San Roque, América, Las Palmeras, General San Martín, Defensores Unidos y Central Córdoba acordaron avanzar para que deje el cargo que tomó en 2016 y renovó en dos ocasiones, la primera en 2018 en una Asamblea General Ordinaria con elecciones en las que se impuso a Carlos García.

Casi todos los clubes afiliados a la LDS participaron de la reunión y no querían que Cejas siga en la presidencia. Foto: La Opinión.

Sin el expolicía, el resto de los integrantes de la Mesa Directiva se quedan en sus lugares: Andrés Sánchez en la vicepresidencia y como máxima autoridad; Carlos Jaime en la tesorería, Diego Mastaglio en la pro, José Gorosito en la secretaría y Javier Di Nápoli en la pro. En el caso de Sánchez y Gorosito habían renunciado formalmente, pero sus dimisiones no se confirmarán en el encuentro de hoy.

El período de la actual gestión culmina en marzo de 2022 y, sin su máximo representante, en caso de querer continuar los dirigentes deberán designar un presidente. Si hay otra lista de candidatos, los clubes deberán sufragar.

El desenlace de Cejas en la LDS

En abril de 2021 Cejas pidió licencia por tiempo indeterminado al conocerse públicamente de que el 19 de marzo fue condenado en primera instancia por violencia de género a seis meses de prisión de ejecución condicional por agredir físicamente y amenazar a quien por entonces era su pareja. Aunque apeló la sentencia, el 23 de agosto fue a la LDS sin haber resuelto su situación judicial porque no recibió respuesta a su pedido, levantó su licencia y presidió la sesión ante la incredulidad de los presentes.

Con un breve discurso dijo a los presentes que cumplió con la Justicia, aunque de no haber apelado restaría un mes de condena porque la sentencia del Juzgado Correccional Nº 3 tendría vigencia hasta el 19 de septiembre. Un día después en Radio Cuarentena explicó por qué volvió: “La causa está apelada y hasta que no salga la resolución no cumplo ninguna condena. Hasta que no salga la resolución, está en la Cámara de Apelaciones. Los tiempos de la Justicia son bastantes complicados, se retrasó mucho por la pandemia y mi causa que sale a juicio es del 2017”.

HUGO CEJAS PRESIDIÓ LA LDS CINCO AÑOS: FUE EL ÚNICO EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS EN GANAR UNA ELECCIÓN

Su aparición sorprendió a sus compañeros, reconoció Sánchez a La Opinión: “Habíamos quedado que el jueves iba a la reunión de presidentes. No consultó con nadie y fue, se sentó en la mesa y dirigió la reunión. A mí esas cosas no me gustan y presenté mi renuncia. Cuando llegó yo me levante y me fui. Él dijo que la causa que había terminado y los delegados no dijeron nada”.

Gorosito asintió en Radio Cuarentena: “Habíamos quedado en tener una reunión que no ocurrió. Se presentó el día lunes sin haber hablado con la Comisión Directiva. No nos olvidemos que la Liga Deportiva Sampedrina es una institución, nosotros somos personas que estamos de paso. Creo que merecíamos saber de boca de él que iba a volver, comunicándolo en una reunión entre todos los pares”.

El 25 de agosto Cejas solicitó nuevamente licencia por tiempo indeterminado y explicó que lo hizo porque su regreso a la LDS generó el repudio de diferentes agrupaciones que organizaron una protesta, pero horas la desactivaron para esperar a la resolución de la reunión del jueves que presenció la subsecretaria de Género, Mujeres y Diversidad de la Municipalidad, Laura Monfasani.

“Espero que ningún club permita que esta persona ocupe un cargo. La idea es que los clubes puedan pedirle la renuncia definitiva y que no representa más a la Liga Sampedrina. Nosotros desde la Subsecretaría acompañamos a las chicas de Fútbol Femenino, que se comunicaron con nosotros. Esta es la respuesta que esperábamos, que los clubes pidan por unanimidad la renuncia”, expresó la funcionara post mitin.

El primero de los hechos por los que el ahora expresidente de la LDS fue condenado por violencia de género ocurrió el 18 de junio de 2017 en el domicilio que compartía con su pareja. La fiscalía probó que la “golpeó con sus puños” y la amenazó de muerte. El siguiente ocurrió en septiembre: la tomó por el cuello, la amedrentó y le aplicó un golpe de puño a la altura de la sien que le provocó un traumatismo en la región maxilar superior izquierda.

Antes y después de ambos sucesos la mujer denunció diversas situaciones de las que fue víctima, todas de suma gravedad. En su descargo en Sin Galera tras revelarse que había sido condenado, Cejas dijo que “nunca” agredió a la mujer aunque la Justicia determinó que es penalmente responsable.