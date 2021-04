El descargo de Hugo Cejas: “Yo nunca le pegué”, dijo tras ser condenado por violencia de género

El presidente de la Liga Deportiva Sampedrina y policía retirado Hugo Cejas fue condenado por la Justicia a seis meses de prisión y dos años de tratamiento psicológico tras haber sido hallado penalmente responsable de los delitos de amenazas y lesiones agravadas por violencia de género a raíz de dos hechos por los que fue denunciado por su expareja en el año 2017.

Cejas apeló el fallo de la Justicia, dictado en un juicio de trámite abreviado al que él aceptó someterse para evitar el debate oral y público. En la sentecia, la jueza Díaz Bancalari dejó asentado que quedó probado que golpeó a su exmujer en dos ocasiones en las que fue asistida en el Hospital, que hubo amenazas de muerte y que hasta le gatilló en la cabeza con un arma de fuego.

Tras la revelación del caso que hizo Sin Galera el sábado, Hugo Cejas pidió la palabra y, aunque ya había dicho lo que tenía para decir en la causa en la que fue condenado, este medio accedió, por su condición de personalidad pública como presidente de una prestigiosa institución de la ciudad, a que pudiera dar su versión.

“Yo no le pegué, nunca le pegué”, dijo. El fallo judicial sostiene que sí.

“Esto fue en 2017, una pelea que no pasó más que de una discusión. Nunca me defendí porque no sabía que existía esta causa. Llegado el momento los abogados me dijeron que si no tenía muchas pruebas para presentar que firmara el abreviado”, dijo Cejas.

El presidente de la Liga Deportiva Sampedrina destacó que tras las denuncias él y su expareja tuvieron dos hijos, tras lo que volvieron a separarse. “Yo siempre cumplí, pagué el alquiler de la casa, mantuve los chicos, la mantuve a ella, mantuve a todo el mundo y no tuve más problemas. Siempre cumplí estrictamente el régimen de visitas”, dijo.

Consultado sobre la acusación de gatillarle con un arma en la cabeza, indicó: “Eso nunca sucedió, jamás. Ni siquiera haberla agredido”.

Cejas consideró que su relación se complicó “cuando se creó el departamento de fútbol femenino, porque ella tiene un problema grande de celos”.

“A mí me conoce todo el mundo, yo no soy un tipo violento ni agresivo ni tengo problemas con nadie”, dijo Cejas.

Sobre la madrugada de la primera denuncia, en junio de 2017, contó: “Ese día destrozó la casa, yo me levanté y me fui. Recibí un mensaje por el día del padre de una amiga y se enojó y empezó a agredirme. Yo me fui de la casa”. La víctima fue asistida en el Hospital, donde certificaron las lesiones.

“Yo apelé la sanción, pero aparte las cosas que he tenido que aguantar, ¡si no me das esto no te doy el nene, si no me das lo otro’, una extorsión continua”, acusó Cejas.

“Si quieren indagar sobre el carácter de ella, todo el mundo les va a decir”, disparó el policía retirado.

“Yo no he hecho nada. He tenido los problemas que he tenido por no poder ver la criatura. No le voy a decir que no hubo discusiones, como en todas las familias. Ella me ha llegado a tirar con un plato. Yo siempre que ella se ponía nerviosa yo me iba”, aseguró.

Cejas consideró que “el tema de la violencia de género” ha sido “manipulado de muchas formas” y analizó: “Si en el 2017 yo era un tipo violento, agresivo y que le pegaba, cómo en el 2019 tuvimos una criatura”, como si no hubiera cientos de casos en los que el miedo y la dominación económica son fundamentales para comprender este tipo de situaciones.

“¿A usted le parece que se pude volver con un tipo que te golpea todos los días?”, se preguntó Cejas.

“Me gustaría que se investigara un poco, con el ex tuvo problemas, con todo el mundo, ella es agresiva y violenta”, acusó el condenado por violencia de género para revictimizar a la víctima por cuyas denuncias la Justicia lo condenó.

“Yo trabajé 35 años en la fuerza y sé que toda la vida hubo abusos contra la mujer. Ahora estamos del otro lado, se usa para extorsionar”, se quejó el policía retirado.

“El tema de la violencia de género uno la vivió siempre porque la mujer fue menospreciada, golpeada, no se le dio lugar, yo soy un tipo que les dio lugar en la liga de fútbol porque soy respetuoso de la mujer y se lo pueden decir todas las mujeres que practican fútbol”, agregó.

Para la jueza Luciana Díaz Bancalari, los hechos denunciados en 2017 están probados. Por eso condenó a Hugo Cejas, al hallarlo culpable de dos hechos de lesiones y amenazas contra su expareja, que según uno de los certificados médicos llegó a tener 19 hematomas en el cuerpo tras una de las golpizas.