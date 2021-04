Caso Hugo Cejas: qué dicen las denuncias por violencia de género que provocaron la condena judicial

Sin Galera reveló el sábado un fallo judicial mediante el que el presidente de la Liga Deportiva Sampedrina y policía retirado Hugo Cejas fue condenado por lesiones y amenazas calificadas en el marco de denuncias por violencia de género que interpuso su expareja.

Aunque aceptó someterse al trámite de juicio abreviado, Cejas apeló la sentencia que lo condenó a seis meses de prisión de ejecución condicional y dos años de tratamiento psicológico. El sábado, dijo que “nunca” le pegó a su expareja.

Sin embargo, el fallo fue dictado por la Justicia en base a las denuncias que la víctima interpuso en 2015 y 2017, los informes médicos que ratificaron las golpizas, las pericias psicológicas y los testimonios recogidos.

Lo primero que dejó asentado la víctima fue una exposición civil, en mayo de 2015. En agosto de ese año radicó la primera de denuncia penal en la UFI 7. Allí relató que habían mantenido una discusión que se originó porque ella había salido a cenar con compañeras de trabajo.

La víctima relató en la denuncia que Cejas la tomó del cabello y la arrojó contra un sillón para luego tomarla del cuello, apretarla durante un tiempo para después aflojar la presión y advertirle: “SI te hago así, te quiebro la traquea”.

Luego la tomó de los pies y la arrojó contra el piso, lo que le provocó un fuerte golpe en la espalda. Se le subió encima y en el forcejeo le pegó una trompada en la sien cuya lesión fue visible.

En junio de 2017 la mujer denunció otro epsodio similar. Ya se habían separado pero ella lo perdonó. Aunque no convivían, solían compartir lecho. Eran las 2.30 de la madrugada cuando sonó el celular de Cejas y ella vio que era un mensaje de una mujer con la que él habría mantenido una relación sentimental. Ello provocó una discusión.

En la denuncia consta que ella le pidió que se retire y que él le dijo “la casa es mía, si yo pago el alquiler”, por lo que la mujer comenzó a vestirse para irse. “Antes de que te vayas te voy a romper la cabeza”, denunció que le dijo Cejas y “comenzó a pegarle golpes de puño en todo su cuerpo, produciéndole lesiones en ambos antebrazos y muslos”. También fue golpeada en su rostro.

El hijo adolescente de ella intervino y le pidió: “Basta, Pelado. Dejá de pegarle a mi mamá, andate a tu casa”.

“Esta vez te salvó Juani. La próxima vas a estar sola y yo a vos te mato”, denunció la víctima que le gritó Cejas antes de irse de la casa. En la denuncia ella dejó asentado que en varias oportunidades él la amenazó desde su condición de policía “con contactos” en la fuerza y la Justicia. “Te voy a tirar merca a vos y a tus hermanos, van a ir todos presos”, dijo que fueron parte de las amenazas.

En julio de 2018 hubo otra denuncia. Fue por denuncias que recibió vía Facebook: “Atenete a las consecuencias. Si ese no es mío no va a ser e nadie. Ya te voy a encontrar, vamos a ver cómo te va, ignorante”, expuso que le dijo Cejas por mensajes. Estaba embarazada y discutían sobre presuntas infidelidades.

El Juzgado de Paz ya había dictado una orden para que Hugo Cejas “cese con los actos de hostigamiento” hacia la víctima, con perímetro de exclusión de 200 metros desde el domicilio incluido.

En mayo de 2019, la víctima volvió a denunciarlo. En la presentación dejó asentado que él llegó a su casa alrededor de las 20.00 y ella lo dejó pasar. Comenzaron a discutir y él la amenazó: “La próxima vez no te mando al Hospital sino que te dejo seca”. Esa vez no le pegó. Amagó con el puño cerrado pero no la golpeó.

En septiembre de 2020 hubo otra: “Dependés de mí, agradecé que te pago el alquiler. No tenés nada. Yo te doy de comer. Sos una negra muerta de hambre. Tengo recursos y te voy a sacar a mis hijos”, denunció que le gritó mientras intentaba abrir las persianas de las ventanas que dan a la calle.

En enero de 2021 interpuso denuncias similares, en las que la víctima notificó a la Justicia de amenazas, hostigamiento e incumplimiento de la exclusión perimetral vigente.

El 22 de marzo hubo otra. El episodio ocurrió cuando él fue a dejar a uno de lo hijos que tienen en común, en el marco del régimen de visitas vigente. “Negra de mierda, hija de puta. Abrí porque va a ser peor”, dijo que le gritó tras negarle el ingreso a la vivienda, puesto que la última perimetral había sido extendida el 6 de febrero hasta el 6 de abril.

Ella abrió para tomar a su hijo y él, denunció, la empujó y logró entrar. Discutieron sobre el litigio que mantienen en relación a los niños. Ella gritó para que los vecinos la ayuden y él se fue. Para esa fecha ya había sido condenado por la Justicia por violencia de género.

La última denuncia tiene fecha del 6 de abril. La víctima denunció que el domingo Hugo Cejas le dijo: “Esto recién empieza”.

“Mañana se termina la perimetral. Vas a ver cómo te va. Sos una puta, negra de mierda. Te denuncié cinco veces. Llevás la de perder con los nenes. Tengo recursos, te voy a sacar a mis hijos”, denunció que la amenazó. Al otro día fue a llevarle alimentos y se los arrojó en la vereda.

En ese marco, hubo una discusión entre Cejas y la pareja actual de la víctima. “Vas a salir lastimado”, le dijo Cejas al muchacho, a quien luego denunció por amenazas. En la madrugada de ese día, el auto del novio de la denunciante fue incendiado. En la denuncia por el hecho constan amenazas de Cejas y sospechas acerca de su relación con el siniestro.