Liga Sampedrina: hubo acuerdo y avanzarán para que Hugo Cejas deje la presidencia

Se llevó a cabo este jueves por la noche en la Liga Sampedrina (LDS) una reunión entre la Mesa Directiva y los clubes quienes concluyeron en avanzar hasta la última instancia para que Hugo Cejas deje definitivamente la presidencia en la que actualmente está de licencia tras ser condenado en primera instancia por violencia de género.

Tal adelantó La Opinión, sus compañeros de la comisión y las entidades afiliadas no quieren que los siga representando en la institución que rige el deporte en la ciudad luego de que el lunes se presentó en el salón Pedro Barri sin haber resuelto su situación judicial, levantó la licencia por tiempo indeterminado que pidió en abril y presidió una sesión ordinaria de delegados ante la sorpresa de todos los presentes.

El vicepresidente, Andrés Sánchez; el secretario, José Gorosito; el tesorero, Carlos Jaime; y el pro, Diego Mastaglio, le solicitarán a Cejas que renuncie definitivamente, como coincidieron los clubes Paraná, Mitre, Independencia, Banfield, La Esperanza, San Roque, América, Las Palmeras, General San Martín, Defensores Unidos y Central Córdoba. En caso de no obtener una respuesta favorable, convocarán a una Asamblea General Extraordinaria para para forzar su salida.

En el encuentro participaron también la subsecretaria de Género de la Municipalidad, Laura Monfasani; y la secretaria y máxima referente del Departamento de Fútbol Femenino de la LDS, Belén Giménez, quien apoyó la determinación de los clubes y, en voz de las mujeres, expresó las sensaciones del género ante la situación.

Casi todos los clubes afiliados a la LDS participaron de la reunión y no quieren que Cejas siga en la presidencia. Foto: La Opinión.

La mayoría de los clubes que no quieren que siga en la presidencia son los que lo votaron en las elecciones de la Asamblea 2018 cuando le ganó a Carlos García y renovó su mandato. De los que hace tres años apostaron por él faltaron Náutico y Pescadores, entidad de la que Cejas fue directivo.

Teniendo en cuenta que todavía la LDS no formalizó las renuncias de Sánchez y Gorosito porque corresponde hacerlo el lunes 30 de agosto en la próxima sesión ordinaria con delegados de los clubes, ambos pueden dar marcha atrás y regresar a sus cargos si así lo consideran. Jaime, Mastaglio y el prosecretario, Javier Di Nápoli, en cambio, anunciaron su alojamiento pero de forma verbal por lo que en sus casos no necesitarán ningún trámite para revocar su decisión.

El desencadenante

El lunes Cejas se presentó en la LDS, levantó su licencia por tiempo indeterminado y presidió la sesión ordinaria de delegados en el salón Pedro Barri cinco meses después de que el 19 de marzo fue condenado en primera instancia por violencia de género a seis meses de prisión de ejecución condicional por agredir físicamente y amenazar a quien por entonces era su pareja.

Su aparición sorprendió a sus compañeros, reconoció Sánchez: “Habíamos quedado que el jueves iba a la reunión de presidentes. No consultó con nadie y fue, se sentó en la mesa y dirigió la reunión. A mí esas cosas no me gustan y presenté mi renuncia. Cuando llegó yo me levante y me fui. Él dijo que la causa que había terminado y los delegados no dijeron nada”.

Gorosito, compungido al dejar su lugar, asintió en Radio Cuarentena: “Habíamos quedado en tener una reunión que no ocurrió. Se presentó el día lunes sin haber hablado con la Comisión Directiva. No nos olvidemos que la Liga Deportiva Sampedrina es una institución, nosotros somos personas que estamos de paso. Creo que merecíamos saber de boca de él que iba a volver, comunicándolo en una reunión entre todos los pares”.

Gorosito y Sánchez renunciaron a la Liga Sampedrina. Foto: La Opinión.

Con un breve discurso el Cejas dijo a los presentes en la sesión ordinaria del lunes por la noche que cumplió con la Justicia, aunque de no haber apelado restaría un mes de condena porque la sentencia del Juzgado Correccional Nº 3 tendría vigencia hasta el 19 de septiembre. Es decir, su situación procesal era similar a cuando solicitó la licencia porque el juez todavía no resolvió ante su descargo.

El martes el expolicía explicó en Radio Cuarentena por qué volvió a la presidencia de la LDS: “La causa está apelada y hasta que no salga la resolución no cumplo ninguna condena. Hasta que no salga la resolución, está en la Cámara de Apelaciones. Los tiempos de la Justicia son bastantes complicados, se retrasó mucho por la pandemia y mi causa que sale a juicio es del 2017”.

El presidente de la Liga Deportiva Sampedrina, Hugo Cejas. Foto: Archivo La Opinión.

El primero de los hechos por los que el presidente de la LDS fue condenado por violencia de género ocurrió el 18 de junio de 2017 en el domicilio que compartía con su pareja. La fiscalía probó que la “golpeó con sus puños” y la amenazó de muerte. El siguiente ocurrió en septiembre: la tomó por el cuello, la amedrentó y le aplicó un golpe de puño a la altura de la sien que le provocó un traumatismo en la región maxilar superior izquierda.

Antes y después de ambos sucesos la mujer denunció diversas situaciones de las que fue víctima, todas de suma gravedad. En su descargo en Sin Galera tras revelarse que había sido condenado, Cejas dijo que “nunca” agredió a la mujer aunque la Justicia determinó que es penalmente responsable.